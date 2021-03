Le chef des huissiers magouillait avec la vente de cartes de photocopie et les quittances.

Engagé en 2005, puis nommé chef des huissiers en 2013, un individu avait commencé à piquer l’argent de la caisse de la vente de cartes de photocopie au tribunal, dont il avait la gestion, en janvier 2018. Soit des dizaines de francs chaque semaine, pour un montant total d’au moins 6000 fr., jusqu’à ce qu’il soit confondu et viré sur-le-champ, en juillet 2019.

Des consignes à ses collègues pour se faciliter la tâche

Pour dissimuler ses actes, il falsifiait les quittances établies lors de la vente des cartes et il s’appropriait le montant réel du produit. Pour se faciliter la tâche, il avait même donné comme consigne à ses collaborateurs qui s’occupaient aussi de la vente de ses cartes de n’inscrire le montant qu’en chiffres et pas en lettres. L’État de Vaud a déposé une plainte et a réclamé des intérêts à 5% l’an sur le montant total volé.