Vaud: Il planquait des produits volés dans la poussette de son bébé: il a été puni 

Photo prétexte Philippe Maeder/TDG

Serge* fait régulièrement les courses à Lausanne avec son bébé. En septembre 2021, un agent de sécurité a remarqué qu’il avait dissimulé plusieurs articles alimentaires dans le cabas de la poussette. Ayant constaté que Serge avait quitté le magasin sans payer, il lui a demandé de bien vouloir le suivre pour un contrôle. Contre toute attente, le père trentenaire s’est enfui avec son bébé et a essayé de semer l’agent en entrant dans l’ascenseur d’un autre magasin. Quand l’agent a voulu bloquer les portes de l’ascenseur, il a reçu un premier coup de poing. Un second, qui lui a fait perdre une dent, lui a rappelé qu’en plus d’être un bon coureur, le voleur était aussi un redoutable boxeur.

Malgré l’arrivée d’une patrouille de la police, Serge a continué à se montrer agressif. Les agents ont été obligés de l’envoyer au sol afin de le maîtriser et de le menotter. Les produits, d’une valeur de 118 francs, ont été restitués.

Caleçon à la figure

Huit mois plus tard, le trentenaire vaudois a été pris une nouvelle fois avec des produits volés dans la poussette de son bébé. Voyant son papa appréhendé, l’enfant s’est mis à pleurer. Un agent a essayé de le rassurer et de le calmer. Mais cela a eu le don d’irriter davantage Serge, qui s’est mis à insulter le policier. L’homme a été envoyé au sol, menotté et conduit au poste. Là-bas, il a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie. Lors de la fouille corporelle, il a jeté son caleçon en direction d’un policier. Bilan de toute cette agitation: une coupure à la main pour une agente et des griffures pour un collègue.

Serge a été reconnu coupable de vol d’importance mineure, d’injure et de violation de domicile. Il a été condamné par ordonnance pénale à 100 jours-amendes à 30 francs, sans sursis à cause de la récidive, et d’une amende de 600 francs. Il doit aussi payer 200 fr de frais de procédure. Sa première condamnation pour vol a eu lieu en 2019.

*Prénom d’emprunt