Université de Lausanne : Le Vortex prend vie malgré le coronavirus

Au Vortex, l’ancien village des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), les logements pour étudiants ont été loués, tandis que ceux réservés pour les collaborateurs des hautes écoles et les hôtes académiques ont presque tous trouvé preneur.

Avec le Vortex, l’Université de Lausanne dispose désormais d’un campus «qui vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7»

«Cela change tout», reconnaît Benoît Frund, vice-recteur en charge de la durabilité et du campus à l’UNIL. «Jusqu’ici, le site de Dorigny se remplissait et se vidait au fil de la journée. Nous disposons désormais d’un campus qui vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7», relève-t-il, contacté par Keystone-ATS.