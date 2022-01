CFF : Le VosAlpes Express reliera Fribourg aux stations de ski

Le 15 janvier, une nouvelle liaison ferroviaire transportera les amateurs de sports d’hiver jusqu’à la gare du Châble, au pied de Verbier.

Cela fait déjà deux saisons que les CFF et leurs partenaires développent leur segment loisirs en proposant un train d’un nouveau genre, spécialement destiné à relier les agglomérations au domaine skiable de Verbier. Depuis décembre 2019, le Verbier Express circule les week-ends durant la saison de ski et permet aux clients de l’arc lémanique de rejoindre - chaussures de ski aux pieds - le domaine skiable de Verbier sans changement de train. À la gare du Châble, les skieurs prennent directement la télécabine qui va les mener sur les pistes.

Départ les samedis et dimanches

Le VosAlpes Express partira les samedis et dimanches de Fribourg/Freiburg à 7h22. Pour les clients en provenance de Düdingen, Schmitten ou Berne, une correspondance est disponible sur ce train via la S1 qui arrive à 7h18 à Fribourg/Freiburg. Des arrêts du VosAlpes Express sont prévus à Romont, Palézieux, Vevey, Aigle et Bex, avec une arrivée au Châble à 9h15. Pour le retour, les clients pourront emprunter le Verbier Express, en gare du Châble à 17h27, et changer de train (sur le même quai) à Bex, où le VosAlpes Express les attendra pour une arrivée à Fribourg à 19h38.