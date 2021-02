Le deuxième sondage Tamedia réalisé les 4 et 5 février derniers, sur les objets soumis au vote le 7 mars, montre que l’acceptation de l’initiative pour interdire la dissimulation du visage se confirme avec 65% de oui et 34% de non, soit un résultat similaire au premier sondage. Le détail montre un clivage gauche droite assez net, ainsi qu’un plus large soutien dans les campagnes (70%) que dans les villes (56%).