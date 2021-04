Neuchâtel-Fribourg : Le vote Migros annulé par la justice

Après des mois de bisbilles, les coopérateurs avaient dû se prononcer, en 2019, sur la révocation de l’administration menée par Damien Piller. Ce scrutin entaché d’une fraude massive vient d’être annulé par la justice.

Plus de la moitié des enveloppes reçues à l’époque contenaient des bulletins falsifiés.

Le conflit qui a secoué, des mois durant, la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg vient de connaître un nouvel épisode. En effet, selon RTN, qui cite «Migros Magazine», le vote qui s’était déroulé fin 2019 a été annulé. Ce scrutin devait permettre aux membres de la coopérative de choisir s’ils désiraient ou non révoquer l’administration de cette section, présidée par l’homme d’affaires fribourgeois Damien Piller. Le vote, organisé fin 2019 par la Fédération des coopératives Migros, à Zurich, avait dans un premier temps été déclaré favorable à l’administration en place. Avant que la justice ne découvre que 28’000 des 50’000 bulletins envoyés par correspondance avaient été falsifiés. Après recomptage, il s’est avéré que 17’600 coopérateurs avaient voté pour le départ immédiat de l’administration et 4600 contre. Damien Piller ainsi que le conseil d’administration de l’époque ne sont aujourd’hui plus en place.