États-Unis : Le voyage capillaire d’Halsey dans le temps

Halsey a montré son nouveau look en vidéo.

C’en est fini des cheveux longs! Halsey a décidé d’adopter une nouvelle fois la coupe mulet. C’est sur Instagram que la chanteuse de 27 ans a dévoilé son nouveau look. Dans une vidéo postée le 14 juillet 2022, l’Américaine devenue «allergique à tout» a également montré qu’elle avait adopté un maquillage très années 1990, comme sa coupe.

«Le retour de mon mulet et le combo maquillage rouge et bleu années 1990», a écrit la jeune femme qui a perdu son chien en mars 2022, en profitant pour faire de la pub pour sa ligne de cosmétiques About Face.