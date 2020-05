Royaume-Uni

Le «vrai» biopic sur Amy Winehouse se précise

Le père de la chanteuse décédée en 2011 a donné des nouvelles sur l’avancement du film qui montrera sa fille sous son meilleur jour.

La star a remporté un très grand nombre de récompenses avec son second album «Back to Black», sorti en 2006.

On en sait désormais un peu plus sur l’avancement de ce biopic. Mitch Winehouse, ex-chauffeur de taxi de 69 ans, a déclaré dans le podcast The Morning After, diffusé le 24 mai 2020, que «le scénario était en cours d’écriture»: «Ce sera un beau film. Il sortira dans un ou deux ans. Nous allons nous venger en présentant Amy telle qu’elle était». Côté casting, le papa de la chanteuse soul, décédée d’une surdose d’alcool en 2011 à l’âge de 27 ans, verrait bien le rôle de sa fille campé par «une actrice inconnue, idéalement une fille juive du nord ou de l’est de Londres, qui ressemble et qui parle comme Amy».