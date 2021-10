Le poids lourd Soso Maness star du Festival VSR

Festival à Vernier (GE) : Le VSR avec un poids lourd du rap

Le festival genevois se tiendra les 8 et 9 octobre 2021 à la Salle du Lignon à Vernier. Il accueillera notamment Soso Maness.

Le festival VSR, anciennement Vernier Sur Rock, se tiendra vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 avec deux soirées aux couleurs bien différentes. La première sera reggae avec Yaniss Odua en tête d’affiche. Le lendemain, place au hip-hop avec Arma Jackson, Bekar ou encore Soso Maness en stars. Le Marseillais est omniprésent depuis un peu plus d’un an. Merci aux cartons de «Bande organisée» ainsi que du récent «Petrouchka». Ce morceau est entré dans l’histoire en France pour avoir été disque d’or seulement quatorze jours après sa sortie.