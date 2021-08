Estavayer-le-Lac (FR) : Le Warm Up a séduit 3500 festivaliers

L’événement, organisé par l’Estivale Open Air du 29 au 31 juillet 2021, n’a pas été gâté par la météo. Sa soirée hip-hop a fait un carton.

La pluie s’est invitée deux jours sur trois lors du Warm Up. Hormis lors de la première soirée, avec le chanteur français Cali en tête d’affiche, c’est avec les pieds dans la boue que le public a suivi les concerts sur la place Nova Friburgo à Estavayer-le-lac (FR). Sur les 3500 festivaliers qui ont participé à cette première et unique édition de l’événement organisé par l’Estivale Open Air, près de la moitié est venue le vendredi, dédié au hip-hop avec Slimka , KT Gorique, Danitsa ou encore Makala au programme. Très attendu, Di-Meh , qui a sorti son premier album «Mektoub» le 14 mai 2021, a dû annuler à la der son show a Estavayer-le-Lac (FR) après avoir été testé positif à la Covid-19.

Les organisateurs du Warm Up ont communiqué le dimanche 1er août 2021 «être heureux d’avoir pu offrir cette parenthèse festivalière». Ils dressent un bilan positif sur le plan de l’ambiance et indiquent que «pour les finances, il faudra attendre le bouclement des comptes». À signaler qu’en ce qui concerne le coronavirus, pas moins de 500 tests ont été réalisés à l’entrée du festival, dont le site n’était accessible qu’avec le certificat Covid. Trois personnes ont été testées positive et ont dû se placer en isolement. Le cashless a pour sa part réussi son baptême du feu. Ce système de paiement sera certainement reconduit lors de la 30e édition de l’Estivale Open Air qui se tiendra du 27 au 30 juillet 2022.