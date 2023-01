Vaud : Le week-end a été «excessivement calme», hormis des coups de couteau

Polices vaudoise et lausannoise font état d’un Nouvel an très tranquille, mis à part une agression à Lausanne. L’auteur, mineur, a été interpellé.

«Un week-end standard»: voilà le bilan des fêtes et jours féries qui se terminent gentiment, à entendre la gendarmerie vaudoise. Quelques accrochages ont bien été signalés de-ci de-là, mais l’ensemble du canton n’a pas connu de débordement marquant… «excessivement calme», glisse une porte-parole, qui confie que l’ensemble de l’équipe de piquet en a été surprise.

A Lausanne, même constat: «alors qu’on notait une forte affluence de plus d’un millier de personnes aux abords des illuminations de la cathédrale notamment, tout s’est étonnamment bien déroulé», assure Anne-Sophie Gaudin, chargée de communication de la police municipale.

Seule une altercation relativement grave est à signaler, durant la nuit de Nouvel an. Une bagarre non loin du parc de Montbenon a dégénéré lorsqu’un jeune a sorti un couteau. Une personne a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. L’agresseur a été interpellé et déféré au Tribunal des mineurs.