États-Unis : Le week-end de camping entre potes finit en meurtre

Un jeune homme de 18 ans a été poignardé à mort le week-end dernier en essayant d’empêcher un copain de s’automutiler.

L’un des jeunes, âgé de 16 ans, a été sérieusement blessé dans la bagarre. Un autre adolescent du même âge, également blessé, a fui les lieux mais est revenu plus tard. Quin, 18 ans, a été tué. À l’arrivée des forces de l’ordre, Christopher a essayé de les affronter. Il a finalement été neutralisé et héliporté vers l’hôpital de Tucson. Le jeune homme a été arrêté lundi et mis en examen pour meurtre au second degré, tentative de meurtre, voies de fait, résistance à une arrestation et agression sur un officier de police. Il a été incarcéré et sa caution fixée à 150’000 dollars.