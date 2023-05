Trafic routier: Le week-end de l’Ascension a déjà le goût de bouchon au Gothard

Les vacanciers qui se rendaient au Tessin et en Italie pour ce long week-end de l’Ascension devaient déjà s’armer de patience ce mercredi. En effet, sur le coup de 14h, une colonne de plus de 9 km s’était formée à l’entrée nord du tunnel du Gothard, selon le TCS. Ce qui correspond à un temps d’attente de 1h30.

L’OFROU avait prévenu lundi que le trafic serait dense sur l’A2 et l’A13, en raison des jours fériés, plus particulièrement à l’approche des tunnels du Gothard et du San Bernardino. «Il faudra s’attendre à des embouteillages importants en direction du sud, dès les mercredis après-midi précédant l’Ascension et la Fête-Dieu ainsi qu’à partir du vendredi midi, avant la Pentecôte», avait-il noté.