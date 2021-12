Météo - «Le week-end de Noël ne sera pas aussi radieux que celui-ci»

Danger d’avalanches marqué

Très fort en début de semaine, le danger d’avalanches persistera ce week-end dans le Jura, en Valais, en Suisse centrale et dans les Grisons. Selon l’Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF, elles peuvent être déclenchées par un seul passage d’amateur de sports d’hiver et atteindre une taille dangereuse. Des glissements de petite à moyenne taille sont également possibles, particulièrement sur les pentes ensoleillées en dessous de 2400 m et sur les pentes à l’ombre en dessous de 2000 m. Un choix réfléchi des itinéraires est recommandé.