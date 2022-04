Genève: Le weekend de Pâques sera chargé à l’aéroport

La grande foule est attendue à Genève Aéroport, dès vendredi et jusqu’au lundi de Pâques. Durant ce long weekend de départ en vacances, Cointrin prévoit quelque 187’000 passagers en transit (46’000 vendredi, 50’000 samedi, même chose dimanche, et 41’000 lundi).

Une affluence qui représente plus de 80% du flux enregistré à la même période , avant la pandémie, énonce Ignace Jeannerat, porte-parole de la plateforme aéroportuaire. «Nous attendons l’arrivée de nombreux touristes britanniques, notamment. Concernant les départs, le Portugal et l’Espagne seront des destinations prisées, ces quatre prochains jours.»

Conseils de départ et Covid

Qui dit foule, dit attente, et donc conseils pour s’éviter trop de désagréments. Genève Aéroport exhorte les passagers à se présenter tôt à l’enregistrement, si possible trois heures avant le départ du vol. Et ce, avec des documents valables, à portée de main: billet, passeport… mais aussi pass et tests sanitaires divers, en cas de besoin. En effet, si les mesures Covid ont été levées en Suisse, ce n’est pas le cas dans tous les pays, ni à bord de toutes les compagnies aériennes.