Forum économique mondial : Le WEF 2021 se tiendra à Singapour du 13 au 16 mai

Le sommet mondial des dirigeants aura lieu hors de Suisse pour la deuxième fois de son histoire. Le changement d’emplacement a été motivé par la crise sanitaire.

Ce changement d’emplacement – le site du Bürgenstock en Suisse centrale avait été un temps envisagé pour remplacer Davos – reflète la priorité qu’accorde le WEF «à la santé et la sécurité des participants et de la population d’accueil», explique l’organisation dans un communiqué. «Après mûre réflexion, et à la lumière de la situation actuelle concernant les cas Covid-19, il a été décidé que Singapour était le mieux placé» pour organiser la manifestation.