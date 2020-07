Le WEF pronostique 395 millions d'emplois d'ici 2030

Rédiger un nouveau commentaire

LArbitre 15.07.2020 à 12:44

Les populations appellent de plus en plus les gouvernements et les entreprises à davantage d'efforts sur ces questions. Et pour cause, une propagande mondiale sans précédent a formaté les esprits pour faire accepter les inepties du GIEC au plus grand nombre. Les 10'000 milliards de dollars d'affaires laisseront un superbénéfice qui profitera essentiellement à la minorité d'escrocs qui ont imaginé cette arnaque.