Sondage : Le wokisme et ses ennemis, un pari électoral risqué

Parallèlement, un sondage plus récent indique que plus de la moitié (55%) des personnes interrogées considèrent que la manière dont luttent les personnes qualifiées de «wokes» contre le racisme et l’oppression n’a au mieux «aucun effet», au pire «est vraiment néfaste». Plus concrètement, 62% des personnes interrogées ne comprennent par exemple pas pourquoi la Migros a retiré de son assortiment les chocolats appelés «Mohrenkopf» («tête-de-nègre» en français). 72% des avis considèrent aussi que l’annulation de concerts de musiciens «rastas blancs» à Berne et à Zurich n’était pas justifiée.