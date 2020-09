L’apprentissage a commencé de manière rude pour Neuchâtel Xamax. Les Rouge et Noir ont totalement remodelé et rajeuni leur effectif pendant la pause. Une nécessité, entre la relégation en Challenge League et les pertes financières évidentes dues au Covid-19. Ainsi, parmi les joueurs présents lors de la relégation de cet été, seuls Raphaël Nuzzolo, Igor Djuric, Mike Gomes et Laurent Walthert se trouvaient sur le terrain dimanche pour la réception de Kriens en Coupe de Suisse. Oh, et le jeune Liridon Mulaj aussi, dans le camp d’en face toutefois. Le milieu offensif n’entrant plus dans les plans de Xamax. Quoi qu’il en soit, il faudra un certain temps avant de pouvoir observer l’entier du potentiel neuchâtelois.