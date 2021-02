Passer par le navigateur web: Microsoft n’a pas d’autre solution pour proposer son service sur les iPhone et les iPad, Apple refusant d’accueillir le xCloud – concurrent de son service Apple Arcade – sous la forme d’une app donnant accès aux jeux inclus dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. D’après les captures d’écran publiées par le site spécialisé The Verge, la version du xCloud accessible via un navigateur web ressemblera à l’interface de celle qui est déjà disponible sur les smartphones et tablettes Android.