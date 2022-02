Suisse – Le yaourt, le beurre et le fromage coûteront bientôt plus cher

En Suisse aussi, le prix du lait va augmenter, explique Pierre-André Pittet, vice-directeur de la Fédération des producteurs suisses de lait (PSL): «Les producteurs laitiers suisses pourront probablement demander environ trois centimes de plus par kilo de lait à partir d'avril ou mai.» En effet, à partir de cette date, l'Interprofession du lait devra augmenter le prix indicatif.

Cette hausse de prix se fera également sentir dans le commerce de détail. «Les produits laitiers devront être légèrement plus chers», explique Pittet. Concrètement, les Suisses devraient donc bientôt payer plus cher leurs yaourts, leur beurre et leurs fromages.