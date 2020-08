Carnet noir

Le youtubeur e-dison mort à 28 ans

Suivi par plus de 760’000 fans, Maxence Cappelle, de son vrai nom, s’est éteint brutalement. Marié, il était papa de deux enfants.

Les fans d’e-dison sont sous le choc. Et pour cause: le youtubeur français est décédé le 28 juillet 2020, à l’âge de 28 ans, selon «La Voix du Nord». La cause de son décès reste un mystère. Marié et père de deux petites filles, le jeune homme était suivi par plus de 760’000 abonnés sur la plateforme de vidéos en ligne. Connu pour son humour et sa bonne humeur à toute épreuve, le vidéaste, qui se définissait comme «un dénicheur d’extrême», aimait tester différents gadgets et faire des expériences plus loufoques les unes que les autres. Il y a trois semaines encore, e-dison s’amusait à tirer à l'arc avec des flèches enflammées. Il mettait cependant toujours en garde ses abonnés contre le danger.