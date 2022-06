Le Youtubeur Léo Grasset accusé de viol

France : Le Youtubeur Léo Grasset accusé de violences sexuelles

Suivi par 1,28 million de personnes sur la plateforme, le Français conteste tous les faits qui lui sont reprochés, dans une enquête de Mediapart.

Dans un article mis en ligne le 23 juin 2022, une femme accuse Léo Grasset de viol et sept autres affirment qu’il leur a fait subir des violences sexuelles et psychologiques, et a eu un «comportement problématique» avec elles.