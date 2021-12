NFT : Le youtubeur Logan Paul ne regarde pas sur la dépense

L’influenceur s’est assuré au prix fort la propriété d’une trentaine d’oeuvres numériques alors que son propre projet est mal parti.

Logan Paul a acheté son premier article NFT dans la collection «World of Women».

Logan Paul n’a pas peur de parler d’argent, Il a présenté à ses fans le bilan de son portefeuille de NFT, ces biens numériques dont la propriété est garantie via une blockchain. Et le youtubeur aux plus de 23 millions d’abonnés a cédé à l’engouement pour les NFT. Durant l’année le frère de Jake est en effet devenu propriétaire de 139 NFT répartis dans 16 collections, pour un montant total dépassant les 2,6 millions de dollars.