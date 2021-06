France : Le Youtubeur Marvel Fitness jugé en appel pour harcèlement moral

Marvel Fitness avait été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, en première instance, pour harcèlement moral à l’encontre de plusieurs autres influenceurs.

Marvel Fitness, un Youtubeur condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, pour harcèlement moral à l’encontre d’autres influenceurs, devrait être jugé en appel mardi à Versailles. Suivi par près de 169’000 abonnés sur Youtube, où il publie notamment des vidéos de conseils de musculation, Marvel Fitness a surtout gagné en notoriété grâce à ce qu’il a appelé ses «dramas», c’est-à-dire des prises à partie d’autres influenceurs qu’il accusait de mentir sur les thèmes du fitness et de la remise en forme.

«Demain, je lui mets une fin de carrière à cette pute» ou encore «tu mets un pied à Paris, t’inquiètes pas on va pas te louper»: lors de l’enquête, l’Yvelinois, 32 ans aujourd’hui, a reconnu les propos reprochés mais a assuré qu’ils relevaient de la satire. Puis il a gardé le silence lors du procès en septembre. À la barre, des influenceurs ont raconté l’impact négatif de ces «dramas» sur leur santé mentale et leur carrière. À l’issue des débats, Marvel Fitness a été reconnu coupable de harcèlement moral sur huit personnes et de violences sur avocat, ce qu’il conteste. Il a également été interdit d’exercer une activité de création en ligne.