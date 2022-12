France : Le youtubeur Mastu obligé de vivre les volets fermés

«En plus de venir et sonner, les gens filment aussi à mes fenêtres, par-dessus mon portail. Ce qui fait que nous sommes obligés de vivre les volets fermés si on veut un minimum d’intimité, soit dans le noir, soit sans la lumière du jour. Quand ils ne sonnent pas et ne filment pas, ils rentrent dans ma cour et enjambent le portail pour laisser des mots sur ma porte», a-t-il confié. Pire encore, Mastu a vu son numéro de téléphone fuiter sur le Net après qu’un soignant l’a appelé lorsqu’il était cas contact au Covid-19.