Le youtubeur Sam Zirah: Je broie du noir, c’est horrible

Alors qu’il paraît toujours enjoué et de bonne humeur quand il reçoit ses invités dans ses émissions sur YouTube, Sam Zirah traverse actuellement une période difficile. Mercredi 1er novembre 2023, le blogueur a posté une vidéo sur Instagram où il apparaît complètement effondré. «Je broie du noir, je ne sais pas ce que j’ai. C’est horrible, c’est chiant, je déteste ça. Ce n’est que des reproches, les gens ne sont jamais contents. Je me bats, si vous saviez comme je me bats. J’ai l’impression qu’il n’y a rien qui existe, que personne ne voit rien. C’est dur parfois, et aujourd’hui, je craque», dit-il, les larmes aux yeux.