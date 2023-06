Football: Le youtubeur «Speed» se fait agresser à Wembley

En marge de la finale de FA Cup opposant Manchester City à Manchester United à Wembley, un incident s’est produit en tribunes impliquant le désormais célèbre «Speed», youtubeur américain devenu une star des réseaux sociaux l’année dernière grâce à ses mimiques et sa passion démesurée pour le football et Cristiano Ronaldo entre autres.

L’Américain semble avoir été victime d’un coup de poing ce samedi, asséné par un supporter assis juste devant lui dans les tribunes de Wembley. Dans une vidéo devenue virale, on entend «Speed» demander à l’homme en question «Pourquoi tu m’as donné un coup de poing frère?» Une agression à laquelle a vite répondu le garde du corps (oui, oui le garde du corps) du youtubeur en se jetant sur l’agresseur.

L’humoriste originaire de Cincinnati n’a pas non plus été gâté sportivement puisque son équipe favorite, Manchester United, s’est inclinée sur la pelouse (2-1). Les dernières fois que «Speed» avait traversé l’Atlantique pour du football, c’était pour observer Cristiano Ronaldo qui avait à chaque fois manqué les rencontres en question. Un bilan touristique, sportif et carbone désastreux pour Darren Watkins Jr. de son vrai nom.