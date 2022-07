Twitch : A peine annoncé, le Z Event 2022 fait déjà polémique

Le streamer Zerator a annoncé lundi le programme de son prochain marathon caritatif. La liste des invités et la fondation soutenue cette année ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

À peine annoncé que le Z Event 2022 fait déjà polémique. Le streamer Zerator a donné les détails sur la nouvelle édition de son traditionnel marathon caritatif, tant en ce qui concerne la fondation soutenue cette année que le casting de 51 personnalités de Twitch et de Youtube qui seront présentes du 8 au 11 septembre. Et tant l’un que l’autre ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter.