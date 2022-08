Bâle-Campagne : Le Z sur le costume de la danseuse est l’initiale de son prénom

Le Z est la première lettre du nom de la femme. Cette lettre n’a aucune signification politique, explique la porte-parole de l’association Navretta Zarema dans le «Basler Zeitung». Elle ajoute: «Cette femme vit ici depuis 40 ans et a toujours arboré ce Z sur son costume traditionnel», explique-t-elle. De plus, l’association représente la paix, est politiquement et confessionnellement neutre et compte également des membres d’Ukraine. Navretta Zarema s’excuse néanmoins pour l’incident.