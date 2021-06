Le Zermatt Unplugged a dévoilé son programme pour l'été 2021

Festival : Le Zermatt Unplugged dévoile son programme estival

Le festival débranché du pied du Cervin s’est réinventé et propose une édition sur deux week-ends de juillet 2021. Morcheeba, Pat Burgener, Marius Bear ou The Two sont attendus.

Comme tant d’autres événements, le Zermatt Unplugged a été contraint par la pandémie à se réinventer. Si de coutume le festival se déroule en avril, il prendra place cette année du 15 au 18 et du 22 au 25 juillet 2021. Seule constante, des concerts payants et gratuits dans des lieux insolites tels que les restaurants d’altitude Adler Hitta, Blatten, Stafelalp ou Chez Vrony.

Les deux scènes payantes seront celle de l’habituel Vernissage et celle du Loft. Cette dernière, un appartement surplombant le village, accueillera les concerts, en très petit comité, des têtes d’affiche Morcheeba, Marius Bear, Mighty Oaks, Lo & Leduc, James Gruntz ou encore Charlie Cunningham. Parmi les live gratuits immanquables, on citera ceux des Romands Pat Burgener, The Two ou Billie Bird.

Quant aux règles sanitaires, le Zermatt Unplugged communique que «le concept de protection est basé sur les conditions actuelles établies par le Conseil fédéral et celles-ci peuvent encore changer jusqu’aux concerts de juillet. Les adaptations seront publiées aussi rapidement que possible sur notre site web.»

Le programme est à découvrir en intégralité sur zermatt-unplugged.ch