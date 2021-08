Suisse : Le zéro carbone a un coût: 12,9 milliards par an

Pour atteindre la neutralité carbone, l'économie suisse devrait consentir à des investissements de 387,2 milliards de francs au total jusqu'en 2050, selon une étude.

2% du PIB

Véhicules et bâtiment

«Il est essentiel que les entreprises et les particuliers investissent en permanence dans des projets axés sur la durabilité, comme les rénovations de bâtiments, la transition vers des processus de production offrant une meilleure performance énergétique, ou encore la conversion des parcs de véhicules», explique l'ASB. Ces investissements permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les dix secteurs économiques les plus fortement émetteurs en Suisse. Il s'agit pour l’essentiel des véhicules légers et lourds et du secteur du bâtiment.