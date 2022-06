Chine : Le zéro Covid appliqué «sans relâche», Shanghai à nouveau dépistée

Le président chinois Xi Jinping maintient des mesures strictes pour contenir le Covid: la moitié des 25 millions d'habitants de Shanghai vont se faire de nouveau dépister.

Omicron se propage

Fermement défendue par le pouvoir central et par Xi Jinping, cette stratégie sanitaire est notamment motivée par le fait que de nombreuses personnes âgées ne sont pas vaccinées contre le Covid-19. Cette politique nécessite toutefois d’importants moyens logistiques, humains et économiques face à un variant Omicron qui s’est propagé dans presque toute la Chine, ces derniers mois – notamment à Shanghai – avant de nettement refluer ces dernières semaines.

Rude coup à l'économie

Le gouvernement tente de trouver le juste milieu entre l’éradication du virus et limiter les conséquences économiques dues aux confinements, qui ont porté un rude coup à l’hôtellerie-restauration, aux commerces et à la production industrielle. «Nous devons coordonner efficacement la prévention et le contrôle de l’épidémie avec le développement économique et social» mais aussi «surmonter certaines des difficultés» en matière d’économie et d’emploi, a indiqué jeudi, Xi Jinping.