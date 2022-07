Météo: Le zéro degré mesuré à 5184 m la nuit dernière, du jamais vu

Au Jungfraujoch (3571 m) des températures maximales entre 8 et 9 °C ont aussi été mesurées ces derniers jours, ce qui est également extrêmement rare. Foto: Bruno Petroni

La vague de chaleur se poursuit et fait tomber les records en Suisse, également en montagne. En effet elle s’accompagne de températures exceptionnellement élevées en altitude. Ainsi dans la nuit de dimanche et lundi, l’isotherme du zéro a été mesurée à 5184 mètres, du jamais vu dans les annales de la météo. Le record précédent est donc tombé. Il datait du 20 juillet 1995 et le zéro degré avait été enregistré à 5117 mètres d’altitude, rapporte MétéoSuisse.

Les glaciers toujours plus malmenés

À 5500 mètres, les températures étaient en outre à peine de -6 °C alors que normalement elles devraient être de -12 degrés. Au Jungfraujoch (3571 m) des températures maximales entre 8 et 9 °C ont aussi été mesurées ces derniers jours, ce qui est également extrêmement rare. D’ailleurs, «avec la multiplication des journées très chaudes en Europe centrale et dans les Alpes, le mois de juillet au Jungfraujoch sera très probablement le 2e le plus chaud depuis le début des mesures, placé entre juillet 2015 et 2006, comme d’ailleurs bon nombre de stations de montagne au-dessus de 2000 m, souligne MétéoSuisse dans son blog.

Ces records de chaleurs sont extrêmement inquiétants pour les glaciers dont la fonte va encore s’accélérer. «Lors des étés les plus chauds, 2003 et la plupart des étés après 2015, la perte de leur volume a souvent été comprise entre -2% et -3% par rapport à l’année précédente. Entre 2008 et 2018 les glaciers ont même perdu 1/5e de leur volume. L’été 2022 ne devrait pas échapper à cette tendance», écrit MétéoSuisse.

Nouvelle vague de chaleur début août?

Et ce n’est pas fini. Si une petite perturbation pluvio-orageuse lundi soir devrait rafraîchir la Suisse à partir de mardi, les températures vont ensuite retrouver des normes saisonnières avec un mercure affichant 30 degrés jusqu’à la fin du mois.