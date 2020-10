Cinéma : Le ZFF récompense trois réalisatrices

L’Américaine Garrett Bradley, la Mexicaine Fernanda Valadez et l’Autrichienne Evi Romen ont chacune remporté un Œil d’or pour, respectivement, «Time», «Sin señas particulares» et «Hochwald».

Les prix principaux de la 16e édition du Zurich Film Festival ont été attribués à des réalisatrices. Les films mexicains «Sin señas particulares», américain «Time» et autrichien «Hochwald» remportent chacun un Œil d’or. Le prix du public est décerné à un film suisse.

La cinéaste mexicaine Fernanda Valadez remporte l’Œil d’or du meilleur film avec son premier long-métrage «Sin señas particulares». Elle y raconte l’histoire d’une mère à la recherche désespérée de son fils, que l’on croyait mort et qui s’est enfui du Mexique vers les États-Unis dans l’espoir d’une vie meilleure. Le film a été projeté en janvier au festival du film de Sundance, où il a remporté deux prix.

Également primé à Sundance, «Time» de l’Américaine Garrett Bradley, a reçu l’Œil d’or du meilleur documentaire. Le réalisateur y décrit en noir et blanc la lutte d’une mère afro-américaine et de ses six enfants pour faire libérer son mari de prison 21 ans après que le couple a cambriolé une banque.