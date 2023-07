Animaux: Le Zoo de Bâle est à la recherche d’un nouveau «roi lion»

Sa mission est délicate. Car le nouveau venu devra plaire aux deux jeunes lionnes du zoo, Nikisha et Nyoma. Du coup, le futur pensionnaire devra présenter un CV impeccable et digne d’elles. Il devra être expérimenté et avoir déjà dirigé une meute pour être capable de s’imposer auprès de ces dames qui règnent sur l’enclos. ll devra aussi être capable de procréer et de satisfaire ses deux femelles en même temps.

Un décès avant l’arrivée

Si cette nouvelle prête à sourire, elle cache toutefois une face plus triste. Avant l’arrivée du futur roi, il faut d’abord que la vieille Uma, âgée de 21 ans et restée «veuve» depuis la mort de son conjoint Mbali, rejoigne le paradis des lions. Tant qu’elle est encore en vie, l’établissement ne veut pas laisser entrer un nouveau lion dans l’enclos. «Il y a un risque qu’il la tue», selon Fabian Schmidt. Cela étant, Nikisha et Nyoma ne devraient pas attendre longtemps leur nouveau mâle alpha. Car Uma fait partie des lionnes les plus âgées et sa mort est attendue dans les prochains mois.