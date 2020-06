Coronavirus

Le zoo de Bâle rouvre: pas plus de 4000 visiteurs

Samedi, le zoo de Bâle accueillera ses premiers visiteurs depuis des semaines. Mais certaines installations resteront fermées par mesures de précaution.

Le zoo de Bâle rouvre ses portes samedi avec des mesures de protection contre le coronavirus. Il ne pourra pas y avoir plus de 4000 visiteurs en même temps. Certaines installations restent fermées. «J’ai hâte que nous puissions rouvrir les portes», a déclaré jeudi Olivier Pagan, directeur du zoo de Bâle. Beaucoup d’animaux sont nés pendant la fermeture et les visiteurs pourront les observer pour la première fois.

Ces derniers jours, le zoo a mis en place des mesures de protection. Des affiches placées devant les entrées informent sur les règles de conduite les plus importantes. Il ne pourra pas y avoir plus de 4000 visiteurs en même temps dans le zoo.

Petites animaleries fermées

Le zoo de Zurich, qui rouvre également samedi, a déjà annoncé des mesures similaires mercredi. La visite des grandes installations se fait dans un seul sens et les petites restent fermées. Le nombre de visiteurs quotidien est limité à 5800 et il ne peut pas y avoir plus de 3000 personnes en même temps dans le zoo.