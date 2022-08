Le Zoo de l’Usine veut devenir un laboratoire culturel

1 / 11 La salle de concert située au premier étage de l’Usine rouvre ses portes le week-end du 26 août. Electron Festival-Cari Lekebush-Gabriel Asper/Zoo À gauche, Matteo Quaranta a repris la communication il y a six mois. À droite, Tiki est responsable technique depuis juillet dernier. lhu La nouvelle équipe profite de la fermeture estivale du club pour redonner un coup de neuf au lieu. lhu

«Le week-end, on fait la teuf! Mais on veut aussi que le lieu vive le reste de la semaine.» Voilà l’ambition de la nouvelle équipe du Zoo. Haut lieu de la scène electro à Genève, l’établissement géré par une association est en pleine mue. Et pour cause: toute l’équipe a changé. Programmateur, technicien, chargé de communication, staff du bar et de la sécurité. Tout le monde est entré en fonction cette année.

À l’origine de ce renouveau: aucun scandale, assure Matteo Quaranta. «Les anciens sont simplement arrivés au bout de leur mandat», explique le jeune homme, qui a repris la communication de la boîte de nuit située au premier étage de l’Usine il y a six mois.

Poursuivre l’héritage du Zoo

À deux semaines de la réouverture du club fermé durant l’été, Tiki, responsable technique depuis juillet, résume l’envie générale: «On veut ouvrir la salle à d’autres formes d’exploitation et faire en sorte que l’espace devienne un laboratoire d’expérimentations culturelles.» Au programme: workshops et autres événements en partenariat avec des associations.

Mais attention, pas question de changer l’ADN du Zoo. Bien au contraire. «Historiquement, c’est un des premiers lieux qui a accueilli le mapping (qui consiste à appliquer sur une image créée en 3D des effets de texture) et qui a contribué à le faire connaître. Aujourd’hui, on a la responsabilité de perpétuer cet héritage et de continuer d’innover», estime le porte-parole. Aussi, le team veut «donner la possibilité à ceux qui n’en ont pas les moyens de venir bosser sur du matos pro. Le monde du mapping est très fermé. C’est pourquoi on souhaite partager nos ressources et ouvrir nos portes aux gens. Et pas qu’aux techniciens», s’enthousiasme Tiki. Les artistes, comme les bédéistes par exemple, sont aussi les bienvenus.

Soutien aux jeunes en décrochage La salle alternative a déjà entamé sa transformation. En mars dernier, elle a mené un projet en collaboration avec l’association Scène Active, qui accompagne des jeunes en décrochage. «On a formé une quinzaine de jeunes au montage de scénographie, au mapping et au vjing (ndlr: alors que le DJ mixe de la musique, le VJ mixe de la vidéo) durant une semaine», se souvient Matteo Quaranta. Depuis, deux d’entre eux sont devenus membres de l’association, qui compte 80 personnes. Le succès de cette animation a boosté l’équipe, qui projette de continuer de promouvoir la culture via d’autres activités similaires.

Des soirées en immersion

À ce projet ambitieux s’ajoute la volonté d’offrir une expérience immersive au public. Fini les soirées où seule la musique compte. Désormais, c’est un vrai show audiovisuel qui attend les noctambules. «On veut créer des univers différents et faire en sorte que chaque soir soit unique.» Pour cela la scénographie changera chaque mois. Les contenus aussi vont évoluer. «On va vers quelque chose de plus éclectique. L’objectif est que tous les publics puissent avoir des soirées qui leur plaisent.» Depuis la reprise à un rythme normal après le Covid, soit en février dernier, la fréquentation est au beau fixe.

Des idées par milliers