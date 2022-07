Animaux : Le Zoo de Zurich a baptisé ses bébés léopards des neiges

Deux petits léopards des neiges ont vu le jour au Zoo de Zurich. Ils sont toujours plus éveillés et actifs, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Les panthères des neiges nées début mai sont de plus en plus hardies. Leur sexe a été déterminé et tous deux ont reçu leur nom cette semaine lors d’un vote du public. Tous les jeunes animaux du Zoo de Zurich recevront en 2022 un nom commençant par la lettre W. Le nom Wajra pour la femelle et Warjun pour le mâle ont obtenu le plus de voix.

Au cours des dernières semaines, Wajra et Warjun sont devenues de plus en plus actives et ont commencé par explorer le box de mise bas, puis les environs immédiats. Au début, leur mère Saida les ramenait sans cesse dans le box de mise bas. Entre-temps, elle ne peut plus empêcher les petits d’entreprendre des excursions de plus en plus grandes. Ces derniers jours, ils sont ainsi plus souvent visibles sur le grand terrain extérieur. Néanmoins, il faut toujours un peu de chance et de patience pour les apercevoir.