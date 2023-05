Biodiversité: Le Zoo de Zurich va relâcher 4 jeunes chouettes de l’Oural

Le zoo fait en effet partie des 32 sites d’élevage dans sept pays européens qui participent à ce projet lancé en 2009 par la Station ornithologique autrichienne dans le but de permettre à cette chouette de repeupler l’Europe centrale. En tout, 49 couples reproducteurs ont été mis à contribution jusqu’ici pour fournir des poussins chaque année. Objectif: assurer la survie à long terme de cette espèce et stabiliser sa population.

Il faut dire que s’il existe encore des populations de chouettes de l’Oural en Europe de l’Est, elles se sont éteintes chez nos voisins allemands et autrichiens, au milieu du 20e siècle. La perte d’habitat et la chasse par les humains sont la cause de leur disparition. Quant à la Suisse, elle en a peut-être abrité elle aussi, mais la science n’a pas pu le confirmer réellement.

La chouette de l’Oural ressemble à la chouette hulotte mais est bien plus grande et lourde. Elle vit surtout le soir et la nuit, sauf lorsqu’elle élève ses petits. Ce sont des rapaces monogames qui défendent leur territoire contre ses congénères. La femelle couve jusqu’à six œufs pendant 32 à 34 jours. Le mâle prend ensuite le relais pour nourrir les petits qui quittent le nid après encore 35 à 40 jours.