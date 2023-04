Bâle: Le zoo invite les visiteurs à l’inauguration de sa volière

Le nouveau pavillon a nécessité plus de trois ans de travaux.

Ça y est. La rénovation complète du pavillon des oiseaux du Zoo de Bâle, avec son extension et les enclos extérieurs, touche à sa fin. Les échafaudages sont en train d’être retirés, les volières extérieures ont été installées, les pavillons ont été aménagés et les jardiniers s’affairent à l’entretien et à la coupe des plantes tropicales. Les oiseaux arriveront dans les prochains jours. Les poignées de porte en forme d’oiseau, qui faisaient le charme de l’«ancien» pavillon des oiseaux, feront leur retour à temps pour l’inauguration qui aura lieu le samedi 3 juin. Pour l’occasion le parc sera entièrement gratuit.