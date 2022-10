Conseil fédéral : Le Zougois Heinz Tännler sort du bois pour succéder à Maurer

Ministre des Finances dans son canton, le Zougois Heinz Tännler (UDC) a eu de nombreux entretiens ces derniers jours avec des représentants UDC au niveau cantonal et au National, avant de déclarer dans la presse alémanique: «Je suis candidat à un siège au Conseil fédéral.»

Il siège depuis 2007 au Conseil d'Etat zougois, où il a occupé le poste de directeur des travaux publics jusqu’en 2016, avant de rejoindre la direction des Finances. Il a la réputation d’être actif et travailleur. Un magistrat qui s’écarte rarement de la ligne de l’UDC, mais qui cherche des solutions avec les représentants des autres partis, résume le journal alémanique.

Il fait remarquer que la Suisse centrale n’a plus de Conseiller fédéral depuis la démission de Kaspar Villiger en 2003. Il est ainsi le troisième candidat déclaré, après les Bernois Albert Rösti et Werner Salzmann pour succéder à Ueli Maurer, démissionnaire. Le candidat a trois écueils à surmonter, analyse la «Schweiz am Wochenende». D’abord, il n’est pas parlementaire. Deuxièmement, de nombreux politiciens fédéraux de gauche ne sont pas enthousiasmés par la politique de bas taux d’imposition menée par Zoug. Enfin, le troisième obstacle s’appelle Albert Rösti. Il est clairement le favori de l’élection du 7 décembre prochain.