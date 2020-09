Cinéma : Le Zurich Film Festival honore le réalisateur Rolf Lyssy

Le ZFF a récompensé le réalisateur zurichois pour l’ensemble de sa carrière. Son nouveau film «Eden für jeden» a été projeté pour l’occasion en première mondiale.

La cérémonie de remise du prix et la première du film ont eu lieu en présence de Rolf Lyssy, des actrices Steffi Friis et Suly Röthlisberger, des acteurs Marc Sway, Pablo Aguilar et Andreas Matti et du producteur Marcel Wolfisberg. Le ZFF consacre une rétrospective au cinéaste zurichois avec cinq longs métrages et cinq documentaires.