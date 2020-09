Cinéma : Le Zurich Film Festival souffle un vent d’optimisme

Malgré la crise sanitaire, le festival international aura bien lieu du 24 septembre au 4 octobre. Quelque 165 films seront à découvrir en présence de plusieurs stars du 7e art.

Le Zurich Film Festival (ZFF) fait la nique au coronavirus. Il se déroulera comme prévu du 24 septembre au 4 octobre et sera le premier festival international de cinéma à maintenir entièrement son programme cette année. Johnny Depp et Juliette Binoche y sont attendus.

Femmes et scandinaves en force

L’édition à venir du festival s’annonce «plus courageuse et plus cinéphile» que ces dernières années, promet-il. Les pays scandinaves sont fortement représentés en compétition, avec trois documentaires sur douze – dont l’incontournable «I am Greta» – et quatre fictions sur quatorze.

De Johnny Depp à Rolf Lyssy

Coronavirus oblige, les grandes stars seront moins nombreuses cette année à fouler le tapis vert zurichois. L’acteur et réalisateur américain Johnny Depp a toutefois confirmé sa venue pour présenter, le 2 octobre, un documentaire qu’il a coproduit: «Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan» raconte l’histoire du groupe folk-punk irlandais The Pogues.