Record du Gothard bientôt battu : Le Zurichois Implenia participera au plus long tunnel du monde

Le chantier du tunnel ferroviaire du Lyon-Turin est entré mercredi dans une phase décisive avec l’attribution de 3 milliards d’euros de contrats.

Le plus long du monde a franchi mercredi une étape importante. «La décision d’attribuer aujourd’hui trois contrats d’un montant de plus de 3 milliards d’euros est un pas décisif vers l’achèvement de la liaison ferroviaire Lyon-Turin», a commenté la commissaire européenne aux transports Adina Valean. L'ouvrage, qui doit relier d’ici à 2030 Lyon à Turin en passant sous les Alpes, parcourra 45 km en France et 12,5 km en Italie. Il comportera deux tubes parallèles (un par sens de circulation des trains) reliés tous les 333 mètres par des couloirs permettant l’évacuation des passagers en cas de problème.

La ligne «comblera le maillon manquant entre la France et l’Italie et contribuera à déplacer de gros volumes de trafic transfrontalier de la route vers le rail», a souligné Adina Valean. L’idée est surtout de faire monter sur des trains les camions qui encombrent et polluent les vallées alpines. Or le vénérable tunnel du Fréjus, ouvert en 1871 en altitude, est jugé inadapté, d’autant que la ligne qui y accède comporte de fortes pentes. Les passagers bénéficieront évidemment aussi de l’ouvrage, qui sera le plus long tunnel du monde devant le Gothard en Suisse (57,1 km), le Seikan au Japon (53,85 km) et le tunnel sous la Manche (50,5 km).