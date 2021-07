France 2 : Léa François a combattu ses phobies dans «Fort Boyard»

La comédienne, qui a «peur de tout», s’est fait violence dans le jeu télévisé. Elle espère qu’elle impressionnera sa fille.

Il faut dire qu’en 2017, la Française était tombée à la mer du haut d’une passerelle de sept mètres. «C’était la première fois de ma vie que je nageais sans avoir pied», a-t-elle expliqué. Or, depuis qu’elle a réussi à relever les défis dans le fort, Léa a pu atténuer ses angoisses: «Même si ça n’est pas encore évident, j’ai pu aller à la rencontre de requins ou découvrir des fonds marins: merci Fort Boyard!» La jeune maman a aussi pu trouver du courage grâce à sa fille, Louison, âgée d’un an et demi: «Elle est susceptible de voir l’émission quand elle sera plus grande, donc j’avais envie d’assurer.»