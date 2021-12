Lea Lisa vivra l’anniversaire dont elle rêvait

La Française Lea Lisa, qui a fait danser les festivaliers au Solaris à Verbier et qui est proche de la star américaine de la house Kerri Chandler , fêtera le 11 décembre 2021 son anniversaire derrière les platines du Folklor , club lausannois dont elle est DJ résidente. Pour marquer le coup, cette pionnière de la house dans l’Hexagone a invité le duo britannique Wolf Music, du célèbre label du même nom.

«Nous nous connaissons virtuellement avec Matt Neale et Stu Clark, de Wolf Music, depuis de nombreuses années. Je suis une fervente supportrice de leur label et j’ai vraiment apprécié de travailler avec eux pour mon EP «The Legacy». Ils ont signé le meilleur de la house actuelle avec LB aka Labat, Bicep, Medlar, Frits Wentink, Session Victim, Gene Tellem, Francis Inferno Orchestra pour n’en citer que quelques-uns… Avec une carrière, une collection et un goût taillés sur tant d’années, leurs sets parcourent les gen­res avec facilité. Quelle meilleure façon de célébrer mon anniversaire?» nous a confié, émue, la sympathique DJ.