États-Unis

Lea Michele a fait vivre un enfer à une collègue

La star de «Glee» a été accusée par Samantha Ware d’avoir eu un comportement abject sur le tournage de la série de Ryan Murphy.

«Je suis morte de rire. Tu te souviens comment tu as fait un enfer de ma première expérience à la télévision?!?! Parce que je ne l’oublierai jamais. Tu as dit à tout le monde que si tu en avais l’occasion, tu «chierais dans ma perruque!» Entre autres microagressions traumatisantes qui m’ont fait remettre ma carrière à Hollywood en question», a écrit l’Américaine de 28 ans.

Ce n’est pas la première fois que le comportement de l’interprète de Rachel Berry sur le tournage est critiqué. En 2016, Naya Rivera, qui jouait le rôle de Santana Lopez dans «Glee» avait affirmé dans son autobiographie que Lea et elle ne s’entendaient pas du tout et qu’elles en étaient même arrivées au point de ne plus s’adresser la parole durant toute la sixième et dernière saison de la série. «Si je me plaignais de quelque chose ou de quelqu’un, elle était persuadée que je disais du mal d’elle. Elle a rapidement commencé à m’ignorer», a écrit Naya.