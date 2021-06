Saint-Gall - Lea progresse grâce au médicament le plus cher du monde

Mener une vie indépendante

En septembre 2020, Lea s’est enfin vue administrer le médicament à l’hôpital pédiatrique de Saint-Gall. Neuf mois après l’injection, les premiers progrès au niveau moteur sont d’ores et déjà visibles. «Elle a plus de force et elle est plus tonique. Elle peut bouger ses bras et ses jambes et elle respire bien», raconte sa maman. Selon elle, c’est un premier pas dans la bonne direction, même si le chemin est encore long. L’enfant ne sera probablement jamais totalement guérie. Or pour ces parents, le plus important c’est qu’elle puisse un jour mener une vie indépendante.