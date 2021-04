Athlétisme - Lea Sprunger déclare forfait pour Chorzow

La Vaudoise a annoncé son désistement sur Twitter. «Je souffre d’une blessure dans le bas de ma jambe gauche, et je dois déclarer forfait pour les Mondiaux de relais. Je suis vraiment triste de de ne pas pouvoir aider l’équipe pour assurer sa place à Tokyo. Mais j’ai besoin de me rétablir aussi bien et vite que possible pour être compétitive très vite. Je souhaite à mes filles (sic!) le meilleur à Chorzow!»